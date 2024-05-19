القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي

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وصلات موسيقية وغنائية متنوعة راوحت بين ماهو وطني وتراثي وبين ماهو شرقي طربي وماهو غربي، أثثت الحفل الفني الذي نظمته الوحدات العسكرية بولاية القصرين، مساء أمس السبت، احتفاء بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي، بفضاء المركب الثقافي بالقصرين المدينة.





واستمتع الحضور وتفاعل لساعتين كاملتين مع كل ما قدمه الطاقم الموسيقي العسكري من مقاطع موسيقية وطنية متنوعة ( 12 مقطعا )، منها وصلات مقتطفة من أغاني "الحلم العربي" و"أحنا الجود" و"تونس الخضراء" " و"شفتك مرة" و"ريتك ما نعرف وين " و"سيدي بوسعيد" إلى جانب وصلات تونسية أخرى في طبع المزموم مع معزوفات من ألحان عمر خيرت مع باقة من الموسيقى الشرقية من ألحان أغاني سيدة الطرب أم كلثوم و العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.



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و تولى توزيع جميع المقاطع الموسيقية التي أثثت فعاليات الحفل الفني العسكري، النقيب صابر الطرابلسي بعد أن افْتُتِحَ بالنشيد الوطني التونسي واختتم بكوكتال من أغاني الفنان التونسي زياد غرسة وتخللته مداخلات شعرية لعدد من شعراء الجهة على غرار الشاعر الشعبي عماد الذيبي الذي أعدّ قصيدة خاصة بالذكرى 68 لذكرى لانبعاث الجيش الوطني التونسي في 24 جوان 1956.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال والي القصرين رضا الركباني الذي حضر الحفل رفقة ثلة من الإطارات الجهوية والمحلية إلى جانب عسكريين من مختلف الرتب وعدد من عائلاتهم ومن عائلات الشهداء، " إن الطاقم الموسيقي العسكري ، المحدث منذ بداية الإستقلال سنة 1956، أبدع وأمتع الحضور بوصلات موسيقية وغنائية مميزة نابعه من التراث التونسي الأصيل ومن الأغاني الطربية الشرقية والأغاني الغربية الرائعة ".

ومن جهته أعرب الشاعر الشعبي ابن القصرين، مسعود دخللي في تصريح لـ "وات" عن بالغ فرحته بمشاركته بواسل المؤسسة العسكرية عيدهم وقال إنه كتب بالمناسبة قصيدة كهدية لحماة الوطن.

وفي تصريحات متطابقة لصحفية (وات) عبر عدد من المواطنين الذين واكبوا فعاليات الحفل الفني العسكري عن فخرهم وإعتزازهم الكبيرين ببواسل تونس وبتاريخهم الحافل بالبطولات والملاحم لاسيما ضدّ أعداء الوطن والإرهاب الغاشم .

يشار إلى أن الطاقم الموسيقي العسكري تكوّن سنة 1956 وقد اقتصرت مهمته في تلك الفترة على عزف الأناشيد الوطنية الرسمية ثم تطوّر عمله فيما بعد إثر بعث فرقة موسيقية وترية تنشط في المدارس والمؤسسات العسكرية .