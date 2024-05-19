هبوب رياح قوية غدا الاثنين وانخفاض مدى الرؤية الافقية الى اقل من 1000 م بالجنوب

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يتميز الوضع الجوي خلال، غد الاثنين، بهبوب رياح قوية بأغلب المناطق، بعد الظهر واثناء الليل، وفق نشرة متابعة اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، الاحد.



وتتراوح سرعة الرياح بين 60 و 80 كلم/س، وتصل مؤقتا الى 90 كلم/س، في شكل هبّات وتثير محليا الرمال والاتربة بالجنوب، مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الافقية الى اقل من 1000 متر.

