برنامج الغذاء من اجل التقدم لعام 2024 يقترح قروضا للتمويل بقيمة 35 مليون دولار لفائدة قطاع التمور في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/jemna4.jpg width=100 align=left border=0>

يعتبر قطاع التمور في تونس، من ابرز القطاعات في المجال الفلاحي، المنتجة والمصدرة، حيث قدّر الانتاج للموسم الحالي 2023 / 2024، ب389 ألف طن مقابل 340 ألف طن خلال الموسم 2022 /2023 وفق تقديرات ادارة الانتاج الفلاحي، ويرتكز الانتاج في واحات ولاية قبلي وتوزر لتاتي بعدها واحات ولايات قفصة وقابس وتطاوين، وهو قطاع يستوجب العناية والدعم المتواصل، وسيركّز برنامج الغذاء من اجل التقدم لعام 2024 الاهتمام على انتاج التمور وقدرة الواحات على التكيف في المناطق الجنوبية من خلال تحسين ادارة المياه، ويقترح بهذا الخصوص فرصا للتمويل تبلغ قيمتها 35 مليون دولار مخصصة لدعم قطاع التمور في تونس.



وسيركز برنامج الغذاء من اجل التقدم، التابع لوزارة الفلاحة الامريكية، فرصة التمويل من خلال المشاركة بتقديم ملفات مطالب لتمويل مشاريع فردية، على اساليب الزراعة الذكية مناخيا، وعلى تيسير التجارة ودعمها، وتعزيز الأمن الغذائي، بهدف بعث ممارسات فلاحية مستدامة وخلق فرص في السوق، وفق ما ورد في بلاغ اعلامي لوزارة الفلاحة الامريكية نشرته سفارة الولايات المتحدة في تونس.

وبلغ اجمالي التمويل المتاح 220 مليون دولار امريكي موجهة لعدة دول، من المتوقع ان تتراوح قيمة المخصصات لكل دولة بين 20 و35 مليون دولار امريكي.



...





ويساعد برنامج الغذاء من أجل التقدم على تحديث القطاع الفلاحي وتعزيزه، من خلال تحسين الإنتاجية الفلاحية وتنمية التبادل التجاري للمنتجات الفلاحية، وقد ساهمت المشاريع السابقة لبرنامج الغذاء من أجل

التقدم في تكوين الفلاحين في مجال الصحة الحيوانية والنباتية، وساعدت في تحسين أساليب الفلاحة، وتطوير أنظمة الطرق والمرافق، وإنشاء تعاونيات للمنتجين، وتوفير القروض الصغرى، وتطوير سلاسل القيمة

الفلاحية.

يشار الى انه سيتم عقد جلسة اعلامية يوم 21 ماي الجاري، بخصوص مطالب تمويل المشاريع الفردية الخاصة بتطوير انتاج التمور في تونس، والتى حدد اخر اجل لتقديمها يوم 01 جويلية 2024.