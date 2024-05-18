الاحتفاظ بصاحب كشك ومزوّده من أجل بيع حلوى مجهولة المصدر تسبّبت في تسمم 11 تلميذا

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، اليوم السبت، بالاحتفاظ بصاحب كشك بمعتمدية الجديدة، وبائع متجول أصيل ولاية باجة، من أجل إلحاق إضرار بدنية بالغير عن غير قصد، وذلك على خلفية بيع حلوى مجهولة المصدر تسبّبت في تسمم 11 تلميذا بالمدرسة الابتدائية بالحبيبية، وفق ما أكّده مصدر أمني لصحفية "وات".



يأتي ذلك بعد أن أذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الحادثة تعهد به أعوان مركز الحرس الوطني بالجديدة، وأفضى إلى التعرّف على مصدر الحلوى وهو كشك مجاور للمدرسة المذكورة يتزوّد بها بدوره من بائع متجوّل، كما تبيّن أنها مصدر تهريب من دولة مجاورة وتروّج خارج المسالك القانونية.





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وبتفتيش الكشك في إطار فريق رقابي مشترك مع مصالح التجارة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة، حجز الأعوان 43 علبة من الحلوى المذكورة، وتم استصدار التساخير الفنية وإحالة البضاعة على التحليل المخبري وتحليل المواد السمية، في انتظار صدور نتائجها والتساخير الطبية التي تشخص حالة الأطفال.

كما نفذ أعوان المركز، عشية اليوم، قرار غلق المحل التجاري الذي أصدرته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنوبة ضمن الإجراءات الفورية المتخذة عقب الحادثة.