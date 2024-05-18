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فتح باب الترشح للمشاركة في مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا

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Publié le Samedi 18 Mai 2024 - 22:05 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلنت إدارة مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا، عن فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة للمهرجان، التي ستقام من 23 إلى 26 أكتوبر 2024. وقد حدد يوم 31 جويلية 2024 آخر أجل لقبول الترشحات.

وستتنافس الأفلام المشاركة من أجل الحصول على إحدى جوائز المهرجان، المتمثلة في جائزة السيناريو وجائزة التصوير، وجائزة الإخراج والجائزة الكبرى، بالإضافة إلى جائزة "سينما التحريك" الخاصة بالأفلام القصيرة جدا.

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وتشترط المسابقة ألا تتجاوز مدة الأفلام المرشحة للمشاركة، خمس دقائق كحد أعلى، وأن تكون من إنتاجات سنوات 2022 أو 2023 أو 2024.


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