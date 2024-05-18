صفاقس :الأربعاء القادم استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين معززة بنسبة هامة من العنصر النسائي

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يستقبل المركز الأول للتدريب بجيش الطيران بالقاعدة الجوية بصفاقس يوم 22 ماي الجاري أول دورة في تاريخه للجنود المتطوّعين لفائدة جيش الطيران ، وفق ما أكده آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران العقيد خلدون عاشور.



وأكد عاشور في تصريح إعلامي خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها وزارة الدفاع الوطني لعدد من الصحفيين ،الجمعة، إلى الوحدة الجوية بصفاقس إلى أن هذه الدورة هي الأولى في تاريخ المركز منذ انتقاله إلى قاعدة صفاقس، لافتا إلى أن هذه الدورة تشهد أيضا سابقة بالنظر الى أنه سيقع قبول العنصر النسائي بنسبة تتراوح من 15 بالمائة إلى 17 بالمائة.





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وتم إحداث المركز في 25 ديسمبر 1978 تحت مسمى مركز التدريب بجيش الطيران بالقاعدة الجوية بالخروبة من ولاية بنزرت ثم تغيرت تسميته سنة 2007 إلى المركز الأول للتدريب بجيش الطيران نظرا لوجود مركز ثان (قابس) له نفس مهمة المركز الأول ، وسنة 2022 تمت نقلة المركز فعليا إلى القاعدة الجوية بصفاقس ليستقبل لاحقا أول دورة تلامذة رقباء تخرجوا أواخر شهر اكتوبر 2023.



وتتمثل مهمة المركز في تأمين التكوين العسكري والبدني والمهني للتلاميذ الرقباء المباشرين لفائدة جيش الطيران والإدارات والمصالح المشتركة إضافة إلى تأمين التكوين العسكري الأساسي لفائدة الجنود المتطوّعين والمدعويين وكذلك المشاركة في إعداد برامج التدريب الخاصة بالمركز ورسكلة ضباط الصف ورجال الجيش .



وإلى جانب تكوين الضباط و ضباط الصف يشرف المركز على تكوين "رجال الجيش" وهي صفة تطلق على الإناث والذكور ، وفق آمر المركز ، ويكون ذلك في المركز الأول لجيش الطيران بصفاقس و بالمركز الثاني للتدريب بجيش الطيران قابس.



ويتحصل المعني بالأمر إثر التكوين على شهادة مؤهل مشاو الطيران ويقع إثر ذلك على شهادة مؤهل مشاو الطيران ويقع دمجه في أحد القواعد الجوية او المدارس أو مراكز التدريب .



أما التكوين فيرتكز على التروي بالمعطيات الأساسية في مجال القوانين والتراتيب العسكرية ومعرفة الأساليب و التقنيات والمهارات الاساسية ، وحذق تنفيذ الأعمال الميدانية وآليات المهام القتالية على المستوى الفردي والجماعي إضافة إلى ترسيخ الحي الأمني لدى التلميذ.