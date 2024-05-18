القصرين: تعطل الدروس بمعهد الزهور بعد تعرض موظف بادارة المعهد إلى "براكاج"

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تعطلت، اليوم السبت، الدروس بالمعهد الثانوي الزهور بالقصرين، بعد تعرض موظف بادارة المعهد إلى الطعن بآلة حادة على مستوى الصدر واليد اليمنى، خلال عملية سطو (براكاج)، كما تم رشه بغاز مشل للحركة وأفتكت دراجته النارية من قبل مجهولين أمام المعهد، وفق كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي لطفي العيادي.



ووجه العيادي، في تصريح إعلامي، دعوته مصالح المعنية بالمندوبية الجهوية للتربية والسلط الجهوية والأمنية، الى ايلاء هذه المسألة الأهمية المطلوبة، والتدخل لتأمين محيط المؤسسة التربوية بشكل كامل من أجل ضمان السلامة الجسدية لإطاراتها التربوية وتلامذتها وعملتها.

وكشف ذات المصدر، أن الحالة الصحية للمصاب "مستقرة إلى حد الآن"، بعد ان تحصل على الإسعافات الضرورية بالمستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين.