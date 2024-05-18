الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة

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افادت الادارة العامة للحرس الوطني ان وحدات من الحرس الوطني وبالاشتراك مع وحدات من الجيش الوطني تقوم بالبحث عن 23 شخصا مفقودا أصيلي مختلف ولايات الجمهورية، كانوا شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة بولاية نابل



واشار بلاغ صادر اليوم السبت عن الحرس الوطني ان عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و 4 ماي 2024 وتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري ببني خيار عن عملية الإجتياز يومي 14 و 15 ماي 2024 مضيفا انه تم إشعار جيش البحر بالموضوع و تسخير مختلف الوحدات العائمة والبحث جار عن المفقودين.





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واضاف البلاغ ان الإرشاد البحري بمنطقة نابل إقليم الساحل تعهد يوم 17 ماي الجاري بمباشرة قضية عدلية حسب تعليمات النيابة العمومية من أجل المشاركة في تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة، وتمكنت الوحدة المتعهدة بالبحث بمشاركة وحدات الأمن العمومي بقربة والتدخلات السريعة بنابل من تحديد هوية 5 أشخاص ضالعين في تنظيم عملية الاجتياز من بينهم امراتين والقاء القبض عليهم

كما تم إدراج شخصين بالتفتيش من بينهم منظم عملية الاجتياز شارك أخوه فيها وابن أحد النسوة المحتفظ بهما وهو من بين المفقودين، الى جانب حجز وسائل نقل تم اعتمادها في التنقلات.

