أريانة : الدورة السابعة للملتقى الدولي للألعاب والرياضات التراثية تحت شعار "نلعب لنتعايش" من 16 إلى 18 ماي

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نظمت المندوبية الجهوية للثقافة بأريانة بالتعاون مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع بداية من أمس الخميس بمنتزه قلعة الأندلس الدورة السابعة للملتقى الدولي للألعاب والرياضات التراثية تحت شعار "نلعب لنتعايش".



وشمل برنامج الملتقى جملة من العروض الرياضية والثقافية على غرار رقصة "زومبا" للجمعية الخاصة (اقرأ وارتقي) ورياضة الجيدو لجمعية اشبال قلعة الاندلس، إضافة إلى عرض لعبة طقوسية "أمك طنقو شهلولة" لطلب الغيث من تنظيم لنادي الأطفال المتنقل بأريانة.

وشملت فقرات التظاهرة أيضا إقامة بطولة جهوية في الألعاب الفكرية ومباريات في الألعاب الاستراتيجية الفكرية بين أطفال نوادي التربية على التراث" على غرار لعبة "العصلك" و "الخربقة أم 5" و لعبة "البقيرة".



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وتم يوم الجمعة تنظيم عدة ورشات مفتوحة لتعليم الألعاب الحركية التقليدية إضافة إلى مباريات بين أطفال نوادي التربية على التراث" بالمدارس الابتدائية في ألعاب "الاوتاد الستة" و"قفز الوزرة" إضافة إلى ألعاب "رمي الدقة بالعصا" وجذب الحبل ولعبة "الرقاصة" و"الطشة "ولعبة "العشرة جاك العشرين" ولعبة القوة البدنية ولعبة "كرة المعقاف" ولعبة "القراش".

وسيتم يوم السبت، وهو اليوم الاختتامي للتظاهرة، إقامة ندوة علمية بالمكتبة العمومية حول موضوع "ترقيم التراث اللعبي وتثمين ممارسته ببرامج المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني : تنوع التجارب"، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في التراث.

وتختتم التظاهرة بحفل الاختتام وتوزيع الجوائز وشهادات المشاركة.