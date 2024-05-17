منوبة: توقّف الدروس بالمدرسة الابتدائية خزندار احتجاجا على توقف أشغال مشروع بناء قاعات ومجموعات صحية بالمدرسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f6d1820efd8e2.38957673_jeolpfkgqnimh.jpg width=100 align=left border=0>

تعطّلت الدروس بالمدرسة الابتدائية خزندار بمنوبة، كامل اليوم الجمعة، احتجاجا من إطارها التربوي على تعطّل مشروع تهيئة وإعادة بناء قاعات ومجموعات صحية بالمدرسة الذي انطلقت اشغاله منذ بداية السنة الدراسة 2021، وعلى تواصل العمل بالقاعات الجاهزة الصنع التي أصبحت جزءا من المشكل الذي يؤرق المعلمين والتلاميذ وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما صرّح به عدد من المعلمين والاولياء لصحفية "وات".



وأكّد المحتجّون أنّ توقف المشروع أثّر على سير العملية التربوية، خاصّة في ظلّ اللجوء للتدريس داخل قاعات جاهزة الصنع وهو إشكال متفاقم سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، وبات موضوعا يؤرق التلاميذ بشكل ملحوظ ويشكل مصدر إزعاج كبير للمربين في غياب ظروف مريحة للتدريس داخل هذه القاعات، فضلا عن وضعية المجموعة الصحية التي تم تركيزها جاهزة الصنع أيضا.

وطالب المربون بتوضيح مصير المشروع المبرمج، وبتدخل وزارة التربية لتذليل الإشكاليات التي تواجه عدم استئناف أشغاله من جديد، وتوفير الظروف الملائمة للتدريس في ما تبقى من السنة الدراسية، والحرص على إنهاء الأشغال قبل العودة المدرسية القادمة.



...



يشار إلى أن المعلمين نفّذوا وقفة احتجاجية شهدت تضامن الأولياء معهم، كما استمع كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة مصطفى المديني إلى مشاغلهم لدى زيارته ظهر اليوم للمؤسسة التربوية.

ويتمثل المشروع المذكور، وفق معطيات كانت محل متابعة من "وات" إثر انطلاق الأشغال في 2021، في القسط الأول من التهيئة الذي يشمل بناء 10 قاعات عمودية، ومجموعات صحية للتلاميذ، وسياج، وذلك بكلفة جملية تفوق 1 مليون دينار، وقد تم الشروع في بناء 4 قاعات بعد هدمها، وتوفير قاعات جاهزة الصنع كبديل لها، وكان مبرمجا فور انتهاء أشغالها هدم البقية وبنائها أيضا، لكن توقّف المشروع الذي لم تتمكن "وات" من معرفة أسباب تعطّله بعد تعذر الحصول على رد من المندوبية الجهوية للتربية حوله.