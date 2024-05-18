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بنزرت: المصادقة على إنجاز القسط الأول والثالث من مشروع تهيئة مدخل مدينة جرزونة

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Publié le Samedi 18 Mai 2024 - 08:18 قراءة: 0 د, 27 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ببنزرت، في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الجمعة، بمقر الولاية، على انجاز القسط الأول والثالث من مشروع تهيئة مدخل مدينة جرزونة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 4.6 مليون دينار.

كما صادقت ذات اللجنة على ملفات الختم النهائي لعدد من المشاريع العمومية التي استُكمل إنجازها الفني في مجال التعليم العالي ومجال تعزيز البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية بعدد من مناطق الريفية والبلدية.
يشار إلى أن اللجنة أرجأت النظر في عدد من الملفات من أجل عرضها في اجتماعها الدوري مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لاستكمال بعض الإجراءات الواجبة للغرض.


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