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تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر

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Publié le Vendredi 17 Mai 2024 - 17:53 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكن إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بنابل، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة، وحجز كيس بلاستيكي يحتوي على 900 قرص مخدر من نوع "إيريكا".

وأوضحت الادارة العامة للأمن الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أن المخدرات المحجوزة كانت بحوزة سائق سيارة تاكسي رفقة شخص آخر، وكانا يعتزمان ترويجها بمنطقة دار شعبان الفهري (ولاية نابل).

...

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية بنابل، أذنت بفتح بحث موضوعه "مسك واستهلاك وترويج أقراص مخدرة" والاحتفاظ بالمظنون فيهما، مضيفة أن الأبحاث متواصلة.


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