الفيفا تقر تعديلا يمنع انتقال أي لاعب من أي بلد ليس عضوا في الأمم المتحدة

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أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال اشغال جمعيته العمومية الرابعة والسبعين التي انعقدت اليوم الجمعة في العاصمة التايلندية بانكوك تعديلا يمنع انتقال أي لاعب من أي بلد ليس عضوا في الأمم المتحدة.



واتخذ هذا القرار بموافقة أغلبية ساحقة بلغت 202 صوت مقابل 4 أصوات خلال هذا الاجتماع الذي تمت خلاله المصادقة على مجموعة من التعديلات المقترحة من قبل مجلس الاتحاد الدولي للتشريعات بخصوص انتقالات اللاعبين.