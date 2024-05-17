متحف جربة للتراث التقليدي يحتفل باليوم العالمي للمتاحف

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ينظم متحف جربة للتراث التقليدي تظاهرة تربوية تثقيفية بعنوان "جربة حكاية" وذلك يوم غد السبت 18 ماي.



وتتنزّل هذه التظاهرة التي تقام تحت إشراف المعهد الوطني للتراث (دائرة التنمية المتحفية)، في إطار الاحتفال بالدورة 33 لشهر التراث تحت شعار "تراثنا رؤية تتطور .. تشريعات تواكب"، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.





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وأعدّ المنظمون برنامجا متنوعا يتضمّن ورشة النول (المنسج التقليدي) ورشة أخرى في الألعاب الشعبية (سبق، نشة وبولقفة)، إلى جانب ورشة تزويق الفخار باستعمال القواقع والأصداف البحرية وورشة تهتمّ بالذكاء الاصطناعي.



ويضمّ الرنامج الثقافي أيضا رقصات تراثية وعروض للأزياء التقليدية وحصص تذوّق للأكلات الشعبية التي تشتهر بها جزيرة جربة، بالإضافة إلى عرض جانب من تراث الأعراس بالجزيرة.



ويقع متحف جربة للتراث التقليدي بمدينة حومة السوق جربة من ولاية مدنين. كان يُعرف بمتحف الفنون والتقاليد الشعبية ويُوجد بزاوية سيدي الزيتوني الذي يرجع بناؤها إلى القرن السابع عشر.



واتخذ المتحف مبنى جديدا داخل أرض الزاوية منذ 17 ديسمبر 2008 وأصبح يُعرف باسم بمتحف جربة التراث التقليدي .ويُعدّ متحف جربة للتراث التقليدي متحفا إتنوغرافيا ويعرض معارف وخبرات سكان الجزيرة من الزراعة إلى صيد الأسماك، إضافة إلى صناعة الفخار والنسيج وصناعة الحليّ. ويضم أيضا فضاء للموسيقى وللمشاهد الاحتفالية المرتبطة بعادات أهل الجزيرة.



وتجدر الإشارة إلى أن زوّار المتحف سيتسنى لهم الدخول مجانا إلى هذا الفضاء غدا السبت 18 ماي الذي يوافق الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف من كل عام.