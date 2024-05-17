نسبة النفاذ للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في تونس تناهز 55 بالمائة (الصيدلية المركزية)

قال الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية مهدي الدريدي إن نسبة النفاذ للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في تونس تناهز 55 بالمائة، كاشفا أن هناك توجها للترفيع من هذه النسبة.



جاء ذلك خلال تصريح إعلامي على هامش افتتاح الأيام الدولية الأولى للادوية الجنيسة والبدائل الحيوية التي تنتظم في تونس يومي الجمعة والسبت 17 و18 ماي 2024.





واعتبر الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أن استهلاك الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في تونس "ما يزال ضعيفا"، مفيدا بأن نسبة النفاذ للأدوية الجنيسة في الدول المتقدمة تتراوح بين 80 و90 بالمائة.ومن أجل الترفيع من نسبة النفاذ للأدوية الجنيسة على المستوى الوطني يتم حاليا دراسة العديد من الإجراءات خاصة على المتسوى التشريعي، وفق ما أكده الدريدي.وأفاد، في هذا السياق، بأن هناك مراجعة لسياسة تمويل الأدوية بشكل عام في إطار التعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.وقال "نحن نتجه إلى وصف الأدوية باستخدم الأسماء الدولية غير مسجلة الملكية بطريقة تتيح للصيدلي إمكانية التزود بالأدوية مباشرة".وبين أن الدراسات الدوائية والاقتصادية توفير الأدوية الجنيسة للصيدلي يقلص بشكل كبير استعمال الأدوية الأصلية ويعطيه آليات من أجل توعية المريض بان هناك تاثيرا ايجابيا على مستوى الكلفة الدوائية وضمانا لتوفرها وعلى النظام الصحي ككل".