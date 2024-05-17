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تقرّر خلال جلسة عمل انتظمت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية بن عروس، إحداث لجنة جهوية للنظر في سبل تحديث وتطوير خدمات قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بالياسمينات، تضمّ ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة، والإدارة الجهوية للتجهيز، وإدارة البناءات بوزارة الصحة، وبلدية بن عروس ومعتمدة المدينة الجديدة.



وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة وضعية المؤسسات الصحية العمومية بالجهة، وتطوير الخدمات الطبية والصحية الموجهة للمواطنين، وقد أكد والي بن عروس، عز الدين الشلبي، لدى إشرافه على أشغالها، على ضرورة تطوير وتحسين البنية الأساسية للمستشفى، والتسريع في اعتماد إجراءات عاجلة وفورية لتحسين الخدمات الطبية، والرفع من جودتها لفائدة المرضى الوافدين على قسم الإستعجالي بمستشفى الياسمينات.

وأشار الوالي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مصالح الولاية، إلى أهمية الخدمات الطبية المسداة بالمستشفى الجهوي بالياسمسنات، وذلك رغم صغر مساحة قسم الاستعجالي به والذي يستقطب عددا هائلا من الوافدين يقدر بـ90 ألف وافد سنويا.