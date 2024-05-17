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عادت منذ يومين، بالسوق المركزية بجربة حومة السوق، طريقة بيع الاسماك بما يعرف بالجزيرة ب"الدلالة" بمجهود مشترك بين البلدية والبحارة والجهاز الامني، وذلك للقضاء والتصدي لظواهر سيطرة "القشارة" على بيع الاسماك، ما غيب لسنوات هذه الطريقة المتفردة بالجزيرة في البيع، ليحل محلها القشارة وهم الوسطاء الذين يقتنون كل منتوج الاسماك من البحار انطلاقا من صيده وبيعه في الاسواق باسعار مرتفعة يتحكمون فيها.

ولقيت عودة عادة بيع الاسماك بالدلالة، التي استعادت معها السوق حركيتها ورونقها، فرحة كبيرة واجواء متميزة، ليواكب استئنافها من جديد الكثير من اهالي الجزيرة ومن السواح الذين وقفوا يتابعون بانتباه عملية البيع الفريدة من نوعها في البلاد ويلتقطون صورا للذكرى وللتوثيق.

عادة بيع الاسماك بالدلالة، ليس لها مثيل في اية جهة ولا تعرف الا بجزيرة جربة، وهي بمثابة البيع بالمزاد العلني او بالمزايدة، حيث كان "الدلال" منذ عقود، يجلس على كرسي خشبي طويل بسوق بيع السمك وبين يديه "اشكاك" (مجموعة) الاسماك وهي اسماك ملضومة (مربوطة) كالعقد في حبل من سعف النخيل، ويعلن افتتاح سعر البيع ويتزايد الحرفاء الى ان يرسو ذلك "الشك" من السمك على احدهم، وتتواصل العملية الى حين نفاذ المنتوج المعد للبيع سمكا او شوابي وغيرها من المنتوجات البحرية.

ويبيع "الدلال" هذه المنتوجات بعد ان يتسلمها من البحار الذي يمدها قبل ذلك الى الشكاك الذي يقوم بلضم او ربط المنتوج في سلسلة، القطعة تلو الاخرى، ليسهل على "الدلال" حملها وعرضها على جمهور الحرفاء من كرسيه الطويل حتى يسمح لكل الحرفاء بمشاهدة ومعاينة ما سيقتنوه.



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وتحظى طريقة البيع بالدلالة بطرافتها وتفردها، باقبال كبير ليس للشراء احيانا بل وايضا للمتابعة والاستمتاع بكل تفاصيلها وبمشهد البيع والمزايدة وطريقة العرض او الاستعراض في لوحة جميلة تم توظيفها سياحيا.

وقد ترك غياب بيع الاسماك بالدلالة فراغا داخل السوق المركزية بحومة السوق واثرا كبيرا بفقدانها وخاصة في شهر رمضان، الذي يستمتع فيه الصائمون بفرجة عملية الدلالة وفي فصل الصيف الذي كان ابناء الجهة العائدين من الخارج والسواح ايضا وكل زوار الجزيرة، يتجهون للسوق لاجل هذا المشهد.