القيروان :الاحتفاظ ب 8 اشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوتية يعملون بشركة فلاحية

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تمكنت وحدات الحرس الوطني بالوسلاتية، بين امس الخميس واليوم الجمعة، من القاء القبض على 8 اشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء، لا يحملون وثائق ثبوت الهوية، ويعملون باحدى الشركات الفلاحية الخاصة بمعتمدية الوسلاتية.



واوضح مصدر محلي مطلع لصحفية "وات" ان الوحدات الأمنية، تمكنت ليلة امس من إيقاف 3 عناصر منهم داخل الشركة، ثم تمكنت صباح اليوم من إيقاف ال05 المتبقين داخل فرع اخر تابع لنفس الشركة بمنطقة أخرى من معتمدية الوسلاتية.





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وتم بعد استشارة النيابة العمومية، الاحتفاظ بهم وفتح تحقيق في الغرض مع توجيه استدعاء لصاحب الشركة.