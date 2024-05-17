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قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)

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Publié le Vendredi 17 Mai 2024 - 13:32 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة، مقارنة بالسنة الفارطة بشكل ملحوظ بولاية قابس، حيث يبلغ العدد المتوفر 43 ألف من الأضاحي تتوزع الى 30 الف خروف و 05 الاف كبش و8 الاف من الماعز، وفق مصدر مسؤول بدائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

وبين ذات المصدر لصحفي " وات"، ان المعطيات التي تم تداولها من قبل المصالح الفلاحية بمناسبة عيد الاضحى للسنة الفارطة (2023)، تشير الى توفير قرابة 100 ألف من أضاحي العيد، قابلتها حاجيات قدرت ب 80 الف من الأضاحي.

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ويعود هذا التراجع الكبير في توفير الأضاحي، حسب المعنيين بالقطاع الى تخلي العديد من الفلاحين عن تربية المجتراة الصغرى بسبب الارتفاع الكبير المسجل في أسعار الأعلاف والى تدهور وضعية المراعي بسبب الظروف المناخية الصعبة التي مرت بها العديد من مناطق الجهة.


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