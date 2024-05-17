بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة "كوبي "2024: روعة تونس تتوج بطلة للعالم في دفع الجلة

توجت البطلة التونسية روعة التليلي فجر اليوم بذهبية بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن منافسات دفع الجلة "صنف اف 41 " بعد أن تمكنت من تسجيلها رمية بلغت 10.15 متر وذلك خلال منافسات اليوم الاول من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم التي تحتضنها مدينة كوبي اليابانية.وفي نفس المسابقة احتلت مواطنتها سمر بن كعلاب المركز الرابع .