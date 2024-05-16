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تراجع عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى إيطاليا منذ بداية السنة الحالية إلى غاية 15 ماي الجاري

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Publié le Jeudi 16 Mai 2024 - 20:05 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أظهرت ارقام نشرها اليوم المرصد الوطني للهجرة نقلا عن وزارة الداخلية الإيطالية تراجعا في عدد المهاجرين التونسيين الواصلين إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية منذ بداية السنة الحالية إلى غاية 15 ماي الجاري.

وقد بلغ عدد المهاجرين التونسيين الواصلين إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية، خلال الفترة المذكورة، 2575 شخصا أي 14 بالمائة من مجموع الواصلين إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية من مختلف الجنسيات.

...

وأشارت إلى أن عددهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية بلغ 3291 شخصا أي بنسبة 7 بالمائة من مجموع الواصلين إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية من مختلف الجنسيات.


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