رئيس اللجنة الأولمبية الأوروبية: دورة الألعاب الأوروبية 2027 ستكون حدثا رئيسيا في التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2028

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أكد رئيس اللجنة الأولمبية الأوروبية سبيروس كابرالوس اليوم الخميس أنّ دورة الألعاب الأوروبية 2027 في إسطنبول ستكون بمثابة حدث مؤهل كبير لأولمبياد لوس انجليس 2028.



وقال سبيروس كابرالوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "أعتقد أن إسطنبول تمنحنا فرصة إضافية جديدة للابتكار".

وأضاف "تقام الألعاب الأوروبية قبل عام واحد من الألعاب الأولمبية في لوس انجليس. وستكون بمثابة حدث مؤهل للألعاب الأولمبية".



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وقال كابرالوس إن المزيد من الاتحادات، بما في ذلك الجمباز، تتطلع إلى إرسال كبار الرياضيين إلى الألعاب الأوروبية.

وقال كابرالوس وهو أيضا عضو في اللجنة الأولمبية الدولية "في ألعابنا التي ستقام في إسطنبول، نتوقع أن تشارك بعض الرياضات الكبرى في نظام التأهل الأولمبي.

وتابع "نحن نتحدث مع اتحادات مختلفة. حتى يكون لدينا أفضل الرياضيين المشاركين".

وأردف"هناك بعض الرياضات التي لم تكن موجودة في بولونيا وتريد أن يتم ضمها. الجمباز الأوروبي... إنهم مهتمون للغاية ومتحمسون للدخول".

وستستضيف المدينة التركية النسخة الرابعة من الألعاب الأوروبية بعد أن نظمت بولونيا منافسات 2023 بمشاركة 29 رياضة.

ولم يتم تحديد مواعيد ألعاب 2027 بعد، لكنها ستقام في شهر جوان تقريبا.

وتتناسب إضافة رياضات جديدة إلى دورة الألعاب الأوروبية 2027 إلى جانب اتاحة التأهل للأولمبياد عن طريقها، مع استراتيجية اللجنة الأولمبية الدولية لتعزيز رؤيتها للأحداث المؤهلة للألعاب.