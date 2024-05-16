سوسة: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط تستعرض مشاريعها السكنية المستقبلية بولايات سوسة والمنستير والقيروان

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استعرضت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط، خلال ملتقى إعلامي انتظم اليوم الخميس بسوسة،وحضره عدد من ممثلي شركات مقاولات البناء والاشغال العامة، المشاريع المستقبلية التي تعتزم إنجازها في عدد من المناطق مرجع نظرها بولايات سوسة والمنستير والقيروان.



وأوضح المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط، حمزة العجمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن الشركة تعتزم خلال السنوات القليلة المقبلة إنجاز جملة من المشاريع السكنية العمودية بمناطق سهلول 4، وسيدي عبد الحميد، وهرقلة، وكذلك بمدينتي المنستير والقيروان.





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وأضاف أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط ستواصل انجاز مشاريع سكنية مماثلة لمشاريعها السابقة التي لاقت استحسان الحرفاء، معتبرا أن أسعار بيع المحلات السكنية تبقى في متناول أغلب الشرائح، وتراعي عناصر الكلفة التي تتضمن ثمن الأرض والدراسة والبناء ومصاريف الشركة التي لا تتجاوز 10 بالمائة من الثمن الأصلي.

وأشار الى انه جميع أنواع القروض مقبولة، ويمكن للراغبين في اقتناء مساكن انجزتها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط الاطلاع على المشاريع السكنية المعروضة سواء من خلال الاتصال بالإدارة التجارية او من خلال الولوج الى موقع الشركة على الانترنات.

ومن جهته، أكد المدير العام المساعد للشركة، رياض جغام، على الدور الاجتماعي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط تكرّس خيارات الدولة في إنجاز السكن الاجتماعي، حيث أنجزت مؤخرا في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إقامات سكنية بمناطق رجيش وسبيطلة والساحلين والفرينة (المنستير).

وتخصّ المشاريع المستقبلية التي تعتزم الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط إنجازها إقامة الزيتونة 2 بسهلول 4 من مدينة سوسة التي ستحتوي على 30 شقة، وإقامة الياسمين 2 بنفس المنطقة التي ستحتوي على 23 شقة، وإقامة سيدي عبد الحميد سوسة التي تحتوي على 30 شقة، وإقامة روسبينا بمدينة المنستير التي تتسع لـ19 شقة و3 محلات تجارية، وإقامة المنار 2 بمدينة القيروان التي تحتوي على 43 شقة، وإقامة المرجان 2 بمدينة هرقلة التي تحتوي على 59 شقة.