إيدرسون حارس سيتي يغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في العين

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أعلن مانشستر سيتي متصدر البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الخميس أن حارس المرمى إيدرسون سيغيب عن آخر مباراتين بالموسم، بما في ذلك نهائي كأس الاتحاد الانقليزي، بسبب كسر بسيط في محجر العين.

وتعرض إيدرسون للإصابة يوم الثلاثاء في المباراة التي أقيمت خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبير بعد اصطدام مع المدافع كريستيان روميرو في الشوط الثاني من انتصار سيتي 2-صفر.

واحتاج الحارس البرازيلي إلى علاج لفترة طويلة على أرض الملعب وبدا مترنحا قبل أن يستبدله المدرب بيب غوارديولا بشتيفان أورتيغا.

وقال سيتي في بيان "خضع منذ ذلك الحين لفحوصات على المنطقة المصابة والتي كشفت عن وجود كسر صغير في محجر العين اليمنى.



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"الإصابة ستمنع إيدرسون من لعب أي دور آخر فيما تبقى من مباريات موسم 2023-2024".

ويستضيف سيتي متصدر البطولة منافسه وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل وسيضمن الفوز بلقبه الرابع على التوالي قبل أن يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الانقليزي يوم 25 ماي الجاري.