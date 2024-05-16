فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج

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يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ السماح للبطولات المحلية بإقامة مبارياتها في الخارج.

ووافق الاتحاد الدولي على تشكيل فريق عمل يضم ما بين 10 و15 شخصا لدراسة الفكرة وتقديم توصيات بهذا الشأن.

ولطالما طرحت البطولتان الانقليزية والاسبانية اللتين تملكان قاعدة شعبية عالمية فكرة إقامة مباريات في الخارج.

وسيجمع فريق العمل الجديد معلومات إضافية ويقدم توصيات لمجلس الفيفا بخصوص تعديلات محتملة على لوائح الفيفا المرتبطة بالمباريات الدولية.



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وقال المجلس، وهو هيئة اتخاذ القرارات في الاتحاد الدولي، إن فريق العمل سيدرس عشرة جوانب لاستضافة المباريات في الخارج، تتضمن التأثير على الجماهير، توازن المنافسة وما إذا كانت المباريات لمرة واحدة أم مناسبة متكررة بالإضافة إلى التأثير على كرة القدم.

وكان مجلس الفيفا قد بحث العديد من الملفات الهامة لتطوير كرة القدم عالميا خلال اجتماعه الـ74 الذي عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأقيمت في السنوات الأخيرة مباريات رسمية لكن في مسابقات ثانوية على غرار كأسي السوبر الإسبانية والإيطالية في السعودية فيما تقام كأس الأبطال الفرنسية بانتظام في الخارج لكن البطولات المحلية لا تزال راضخة للوائح فيفا.

وتخوض أبرز الأندية الأوروبية مباريات ودية بانتظام حول العالم على غرار مواجهة توتنهام ونيوكاسل في ملبورن الأربعاء المقبل بعد ثلاثة أيام فقط على ختام موسم البريميريلغ.

وتحرص شبكات النقل الأمريكية على وجه الخصوص على الاستفادة من شعبية البطولة الانقليزية من خلال استضافة مبارياته الرسمية.

من جهتها، قالت الرابطة الإسبانية لكرة القدم إنها تنوي إقامة مباريات في أمريكا الشمالية بدءا من 2025.

