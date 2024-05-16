تفكيك شبكة في صفاقس، تقوم ببيع محركات بحرية لمنظمي عمليات الإبحار خلسة

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في إطار التصدي لظاهرة إجتياز الحدود البحرية خلسة، تمكنت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة التابعة لولاية صفاقس، من الكشف عن شركات وأشخاص ضالعة في بيع محركات بحرية لمنظمي عمليات الإبحار خلسة وعصابات الاتجار بالأشخاص، وإلقاء القبض على 6 أفراد من هذه الشبكة.



ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس، تم الكشف عن هذه الشبكة، في اطار عمل امني مشترك مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية والوحدات الاستعلاماتية بإقليم الحرس الوطني بالمهدية وإقليم الحرس البحري بالوسط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية.