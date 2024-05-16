الاستعدادات لتحيين السجل الانتخابي، محور لقاء رئيس هيئة الانتخابات بالمدير العام للمركز الوطني للاعلامية

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عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، جلسة عمل مع المدير العام للمركز الوطني للإعلامية فيصل السبوعي، والوفد المرافق له خصصت لاستعراض الاستعدادات الجارية لإطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي بالداخل والخارج بداية من يوم 20 ماي الحالي.



وتم خلال هذا الاجتماع تبادل الرأي حول الوسائل الكفيلة بتحسين جودة مختلف المعطيات والبيانات ذات العلاقة بالسجل الانتخابي، ودعم عمليات التدقيق فيها بالتنسيق مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة على غرار تنقية السجل من حالات الوفيات والممنوعين من حق الانتخاب طبق القانون، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.





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كما تم استعراض الترتيبات التي اتخذها المركز الوطني للإعلامية بهدف ضمان المنظومة الخاصة بالسجل الانتخابي، وذلك من خلال توفير منظومة احتياطية لإيواء السجل الانتخابي والتأكيد على أهمية دعم التعاون القائم بين الهيئة والمركز الوطني للإعلامية من أجل تيسير عمليات التحيين ومختلف العمليات الأخرى طيلة المسار الانتخابي.



ويندرج هذا اللقاء ، في إطار سلسلة اللقاءات التي انطلقت الهيئة في عقدها مع مختلف هياكل مؤسسات الدولة المعنية بهدف حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة وتنسيق التعاون فيما بينها.