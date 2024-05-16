نادي السد يعلن رحيل مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح نهاية الموسم

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أعلن السد القطري امس الاربعاء رحيل مهاجمه الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي بعد تسعة مواسم قضاها اللاعب مع النادي.



وتوجه نادي السد في بيان له بالشكر إلى لاعبه ووصفه بالأسطورة بعد مسيرة تاريخية له مع النادي وكان سفيرا للكرة العربية والجزائرية مشيرا الى ان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما رسم العديد من الابتسامات على المدرجات وأنه سيبقى جزءا هاما من تاريخ النادي.

وأشاد اللاعب بونجاح بدوره بالفترة التي قضاها في صفوف السد معربا عن سعادته الكبيرة للعب في صفوفه مشيرا إلى أنها كانت أهم مراحل حياته الاحترافية.



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وعبر بونجاح عن أمله في أن يختتم مسيرته مع السد بالتتويج بلقب كأس الأمير للمرة التاسعة عشرة في تاريخه بعد أن نجح بالحصول على لقب البطولة هذا الموسم للمرة السابعة عشرة بتاريخ النادي.



وانضم بونجاح إلى السد في جويلية 2015 قادما من النجم الساحلي، وسرعان ما ثبت أقدامه وبات أحد أهم لاعبي الفريق في السنوات الأخيرة، بعد أن سجل العديد من الأهداف التي قادت السد نحو الألقاب المحلية والمنافسة القارية.

ولعب بونجاح 228 مباراة مع السد منها 157 مباراة في البطولة القطرية سجل خلالها 150 هدفا، وقدم 47 تمريرة حاسمة مقابل تسجيله لـ201 هدف، وقدم 60 تمريرة حاسمة في جميع البطولات.

على الصعيد القاري، أحرز الدولي الجزائري لقب هداف رابطة أبطال آسيا في نسخة عام 2017 برصيد 13 هدفا، عندما قاد السد للدور نصف النهائي، وخاض 44 مباراة في البطولة القارية سجل خلالها 26 هدفا.