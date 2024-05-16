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الرئيس سعيد يبحث مع وزير الداخلية الوضع الأمني العام في البلاد ويؤكد على فرض احترام القانون على الجميع

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Publié le Jeudi 16 Mai 2024 - 06:11 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، يوم الأربعاء بقصر قرطاج، لوزير الداخلية، كمال الفقي، الوضع الأمني العام في البلاد.

وشدّد الرئيس سعيد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، على ضرورة فرض احترام القانون على الجميع في كنف الدستور والتشريعات الجاري بها العمل.

...

كما أكّد رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على ضرورة تحمّل المسؤولين الجهويين والمحليين لمسؤولياتهم كاملة في خدمة المواطنين.


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