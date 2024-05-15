وزير الخارجية يلتقي نظيره الجيبوتي بالمنامة على هامش اجتماعات القمة العربية

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التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، بنظيره الجيبوتي، محمود علي يوسف، على هامش اجتماعات القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة بالمنامة خلال الفترة من 14 إلى 16 ماي الحالي.



ومثل اللقاء مناسبة للتطرق إلى أهم القضايا المعروضة على القمة العربية وعلى رأسها حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية نشرته اليوم الأربعاء.





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كما تناول اللقاء علاقات التعاون المتميزة القائمة بين تونس وجيبوتي في مختلف المجالات، وخاصة منها المتعلقة بالتعاون الطلابي والبحثي والتعاون الفني.



وأشاد وزير الخارجية الجيبوتي بكفاءة الاطارات التونسية العاملة في بلاده، ولاسيما منها العاملة في مجال التعليم.

