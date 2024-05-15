Babnet

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجيبوتي بالمنامة على هامش اجتماعات القمة العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66452b757264f8.87569264_ielhfmngkqojp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 22:38 قراءة: 0 د, 30 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، بنظيره الجيبوتي، محمود علي يوسف، على هامش اجتماعات القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة بالمنامة خلال الفترة من 14 إلى 16 ماي الحالي.

ومثل اللقاء مناسبة للتطرق إلى أهم القضايا المعروضة على القمة العربية وعلى رأسها حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية نشرته اليوم الأربعاء.

...

كما تناول اللقاء علاقات التعاون المتميزة القائمة بين تونس وجيبوتي في مختلف المجالات، وخاصة منها المتعلقة بالتعاون الطلابي والبحثي والتعاون الفني.

وأشاد وزير الخارجية الجيبوتي بكفاءة الاطارات التونسية العاملة في بلاده، ولاسيما منها العاملة في مجال التعليم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 287675


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*