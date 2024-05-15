Babnet

البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: توقع انتعاش النمو إلى 1،9 بالمائة في تونس خلال 2024 بفضل جهود الإصلاح

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5daf574554efa5.31541030_geojhilfqknmp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 20:27 قراءة: 0 د, 45 ث
      
توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انتعاش النمو في تونس ليتحوّل من 0،4 بالمائة خلال 2023 إلى 1،9 بالمائة في 2024 و2 بالمائة خلال 2025 مدفوعا بجهود الإصلاحات وإصلاح الميزانية، وذلك في تقرير حديث للبنك أصدره، الإربعاء، وخصّص "للآفاق الإقتصادية لمنطقة جنوب شرق المتوسط".

وأشار البنك إلى تمكن تونس من السيطرة على مخاطر الإقتصاد الكلي، إلى حد ما، رغم محدودية المالية العمومية والنفاذ إلى التمويلات الخارجية، التّي "بقيت جد مقيّدة" في مجملها، خصوصا بسبب تدهور الترقيم السيادي للبلاد، المسند من عديد وكالات التصنيف المالي.

...

ولفت البنك إلى أن تونس، رغم ذلك، أوفت بالتزاماتها في ما يتعلّق بالدين الخارجي في الآجال المحددة. وأشارت مؤسسة الإٌقراض الأوروبية إلى مواصلة تونس تحقيق تطور على مستوى الإصلاحات، أساسا، تلك المتعلقة بالميزانية حتى وإن كان هذا التطوّر بطيئا.

وحذر البنك، من جهة أخرى، من تواصل المخاطر، ممّا يفرض هامش مناورة "محدود" على مستوى الميزانيّة وعبء "ثقيل" بسبب الدين الخارجي واقتصاد "هش" في مواجهة الصدمات الخارجية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 287669


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*