سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي

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انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة بئر الحفي وببادرة من المركب الثقافي عبد القادر الحاج نصر والمكتبة العمومية ببئر الحفي فعاليات الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية وذلك في إطار الاحتفال بشهر التراث.



وبين مدير المركب الثقافي نصر الشريف حمدوني في تصريح لوات أن هذه الدورة التي تمتد يومي 15 و16 ماي الجاري تسعى الى ابراز التراث المادي واللامادي بالجهة وتنشيط السياحة الثقافية ودعم المشاريع والمبادرات ذات العلاقة بالقطاع.

وتضمن برنامج اليوم الافتتاحي تركيز عدد من المعارض الخاصة بجهاز العروسة والتراث والخزف والنسيج والعولة والمرقوم والحجارة المنقوشة وتقطير الأعشاب بالإضافة إلى عروض للباس التقليدي والمداوري وعروض للفنون الشعبية وعرض مسرحي وخيمة تراثية.



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وتتواصل فعاليات الدورة في يومها الثاني من خلال عرض فيديو رقمي حول عادات وتقاليد جهة سيدي بوزيد ومداخلات علمية حول التراث وورشات في البراعات اليدوية والتطريز والألعاب الشعبية وعرض حكواتي.