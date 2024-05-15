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سليانة: القبض على سجين فر صباح اليوم من أمام محكمة الاستئناف بمدينة سليانة

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Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 20:03 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكنت وحدات أمنية مشتركة تابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة (أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية وفرقة شرطة النجدة ومركز الأمن الوطني بسليانة المدينة)، بعد ظهر اليوم الأربعاء، من القبض على سجين بعد فراره صباح اليوم من أمام محكمة الاستئناف بولاية سليانة .
وذكر مصدر أمني لصحفية "وات" أن المظنون فيه يبلغ من العمر 17 سنة، وتم العثور عليه مختبئا بمنزل صديقه بحي الزهور بمدينة سليانة، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ به وبصديقه وبأحد اقربائه، بعد استشارة النيابة العمومية، من أجل فرار مسجون من محل إيقاف واخفاء سجين فار
يذكر أن المظنون فيه صادر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن من أجل تحويل وجهة قاصر .


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