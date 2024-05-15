توزر: صناعة قوالب علفية من بقايا التمور لتغذية الحيوانات

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أمنت المندوبية الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر، اليوم الأربعاء، يوما إعلاميا تكوينيا تطبيقيا لفائدة عدد من المتكونين بمركز التكوين المهني الفلاحي بدقاش في اختصاص تربية الاغنام.



تأتي هذه الحصة التطبيقية، في إطار اعداد مربين شبان وتقديم مهارات متنوعة في مجال التغذية الحيوانية لمربي الماشية، ولا سيما بتثمين بقايا الواحات والتمور، وفق التقني رئيس بالمندوبية مفيدة رجايبي.





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ولفتت الى ان الديوان ابتكر قوالب علفية من بقايا التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري، ويتم ذلك برحيها وإضافة مكونات أخرى لتحسين قيمتها الغذائية، حيث تضم تركيبة هذه القوالب 40 بالمائة من التمور و30 بالمائة من مادة السداري و15 بالمائة من الشعير و4 بالمائة من مادة الاوريا، التي توفرها مصالح الديوان مجانا للمربين، يضاف إليها الجير التقليدي لضمان صلابة وتماسك القوالب والملح للحفاظ عليها، وأملاح وفيتامينات.

ولفتت الى ان ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، يعمل على تعميم هذه المهارات ليتمكن مربو الماشية من تقديم مكملات غذائية تساهم في تحسين مردودية قطعان الماشية وتسد جانبا من حاجاتها من المواد العلفية.

وذكر من جهته مدير مركز التكوين المهني الفلاحي بدقاش سامي عبدالله، أن المركز يوفر مجموعة من الدورات التدريبية منها دورات تكوين مستمر في مجال تربية الأغنام، حيث يمكن المستفيدين من دروس نظرية وحصص تطبيقية، ملاحظا ان الدورات الجارية تهتم بالفلاحة الواحية ضمن ثلاث مجموعات.