كميات الأمطار المسجلة بعدة ولايات خلال الــ24 ساعة الماضية

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سجلت عديد المناطق بالبلاد هطول كميات متفاوتة من الأمطار خلال الـــ24 ساعة الماضية، وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي الثلاثاء.





وفي ما يلي كميات الأمطار بحساب المليميتر حسب الولايات



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ولاية القيروان



سد نبهانة 17/الوسلاتية 6/ الحاجب 3/ منزل المهيري 3/القيروان3/عين جلولة 2/بوحجلة2/سد الهوارب1/حفوز1/الشراردة1/سيدي سعيد1



ولاية زغوان

الناظور 15/ سد بئر المشارقة 8/ سد وادي الكبير 5/ مقرن5/صواف 5/ بئر مشارقة 4/زغوان2/ بنزرت1/ تينجة1/ جرادو1/ الفحص1/ عين عسكر1/الزريبة1



ولاية الكاف



السرس 15/ قلعة سنان 9/ وادي ملاق 5/ القلعة الخصباء 3/ الدهماني 3/ تاجروين 3/القصور 2/ الكافة المحطة 2/الكاف المدينة2/الجريصة2/ الطويرف 1



ولاية سليانة



برقو 11/ سليانة المدينة 10/سليانة المحطة 8/الروحية 7/ العروسة 5/ كسرى 5/ مكثر 4/ بوعرادة 4/



ولاية نابل



بئر بورقبة 6/ دار شعبان 3/الحمامات3/بني خيار 2/بوعرقوب 1/نابل1/ قرمبالية1



ولاية المنستير



معتمر 5/ المنستير الميناء5/ مطار منستير 4/ قصر هلال3/ الوردانين 3/ خنيس3/ صيادة لمطة بوحجر 2/ قصيبة المديوني 2/ منزل النور 2/ طوزة 2/ بنبلة 2/ الساحلين 2/ بني حسان 2/المكنين 1/ طبلبة1/ زمردين 1/سيدي بنور 1



ولاية القصرين



سبيبة 3/ تالة 1/ حيدرة 1



ولاية سوسة



سيدي بو علي 4/ مساكن 3/ هرقلة 2/ كندار2/ المسعدين2/ سيدي الهاني2/ بوفيشة 2/ القلعة الكبرى 1/ القلعة الكبرى 1/ حمام سوسة1/ اكودة 1/ النفيضة 1/ شط مريم1/ سوسة الشمالية 1



ولاية المهدية



المهدية الميناء 1/ شربان 1/ هبيرة 1





وكما سجل المعهد الوطني للرصد الجوية خلال الــ24 ساعة الفارطة ، هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم/س : 94 بتوزر و79 بالقصرين و61 بتالة، فضلا عن هبوب رياح رملية بتوزر ونزول البرد بالطويرف (الكاف).