بن عروس : إحالة مشروع انجاز المركب الثقافي برادس على انظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية

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خصصت جلسة عمل عقدت بمقر ولاية بن عروس اليوم الثلاثاء للنظر في حلحلة الإشكاليات االمتعلقة بانجاز المركب الثقافي برادس والذي شهدت أشغاله توقفا بعد اكتشاف معالم أثرية بموقع المشروع مما استوجب تكليف فريق من المعهد الوطني للتراث بانجاز أعمال تدخل للكشف عن محتويات الموقع واتخاذ الإجراءات المستوجبة .



وتقرر خلال الجلسة وفق بلاغ صادر عن الولاية بعد الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية والتداول في الحلول الفنية وحقوق المتدخلين ومطالب المقاولات في تحيين الاسعار على ضوء الوضعية الجديدة إحالة المشروع على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات للبت فيها في اقرب الآجال، واتخاذ الإجراءات المستوجبة





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وشهدت أشغال حفر الأسس لتحويل كنيسة رادس الى مركب ثقافي نهاية سنة 2022 الكشف عن بقايا أثرية لعدة صهاريج رومانية رجح آنذاك أنها كانت جزءا من معالم المدينة الرومانية القديمة "ماكسولا" وفق معطيات رسمية نشرها المعهد الوطني للتراث.



وقد تم على اثر ذلك ايقاف الأشغال لفسح المجال لفريق المعهد الوطني للتراث للقيام بحفرية إنقاذ.



وتولى الفريق المكلف من المعهد الوطني للتراث أعمال الحفريات التي باشرها بموقع المشروع بعد القيام بعمليات المسح اللازمة للمكان وانجاز كل الأعمال المتعلقة بالكشف والتنقيب وحماية الاثار الموجودة والمكتشفة .