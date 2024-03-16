سيدي بوزيد: قطع التيار الكهربائي يوم غد الأحد بعدة معتمديات

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أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (إقليم سيدي بوزيد)، عن عزمها قطع التيار الكهربائي يوم الأحد 17 مارس 2024 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة منتصف النهار

وسيشمل القطع المعتمديات التالية :

معتمدية أولاد حفوز – معتمدية السعيدة – معتمدية سيدي بوزيد الشرقية (المكارم – سيدي صالح – قطرانة و فرش الشيح) – معتمدية سيدي بوزيد الغربية (البراقة – الزعافرية – الحواجبية – أم العظام والنصايرية).





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ويندرج هذا القرار وفق بلاغ صادر عن الشركة اليوم السبت، في إ طار برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات



وأبرزت الشركة في بلاغها أن عملية إرجاع التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.





