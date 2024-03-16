وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق الى التقيد بمبادئ السلامة المرورية بمناسبة العطلة المدرسية والجامعية

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بمُناسبة عُطلة الرّبيع المدرسيّة والجامعيّة لسنة 2024، وتزامُنا مع الاحتفالات بعيد الاستقلال، أفادت وزارة الدّاخليّة، أنّ عديد الطرقات بمُختلف ولايات الجُمهُوريّة ستشهدُ كثافة في حركة المُرُور خاصّة خلال الأيّام القادمة كالآتي،



- يوم السبت 16 مـارس 2024 بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 22.00.

- يوم الأحـــد 17 مـارس 2024 بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 22.00.



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- يوم الأحـــــد 31 مـارس 2024 بداية من الساعة 10.00 إلى الساعة 22.00.



ودعت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت، جميع المُواطنين إلى الالتزام بتطبيق القانون واحترام مبادئ السّلامة المُرُوريّة واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السّياقة وذلك من خلال عدم الإفراط في السّرعة، ومُلازمة اليمين، والامتناع عن القيام بالمُجاوزة الممنُوعة، وتجنب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة، و ضرُورة استعمال حزام الأمان.



كما دعت الوزارة الى عدم نقل رُكّاب في وسيلة غير مُعدّة للغرض، والانتباه أثناء قطع الطريق، وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرّؤية عن السّائق، وضرُورة تفقد التجهيزات الفنية للعربات لتفادي الأعطاب والحوادث، وتجنب السّياقة في حالة التعب والإرهاق.



وأشارت الوزارة الى انه تم وضع كُلّ الامكانيّات الماديّة والبشريّة الضّرُوريّة لإرشاد ومُساعدة مُستعملي الطّريق، ويُمكن عند الضّرُورة الاتّصال على الأرقام التّاليّة:

- إدارة شرطة المرور: 71.343.201

- المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني: 71.960.448.

- شرطة النّجـدة: 197.

- الحرس الوطـني: 193.

- الحماية المدنيّــة: 198.

