وزارة الداخلية - بلاغ مروري بمناسبة مباراة الترجي الرياضي والنادي الافريقي

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اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ مروري اليوم السبت انه تقرر بمناسبة مباراة الدربي التي ستجمع مساء بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي بملعب حمّادي العقربي برادس (س21 و30د) لحساب الجولة الثالثة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اتخاذ الاجراءات التالية //



أولا : يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيّة رقم 1 في الجزء الممتدّ بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء بداية من السّاعة السادسة مساء إلى السّاعة منتصف الليل ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدّخول.





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ثانيا : يكون فتح أبواب الملعب على السّاعة السابعة مساء ويستحسن القدوم في أوقات مبكّرة.



ثالثا : يتعين على حاملي التذاكر الإستظهار بها وجوبا بجميع البوّابات المتقدّمة (مدخل الملعب من ناحية السّريعة - مفترق وادي مليان - مفترق BSB -مفترق نوبو).



رابعا : تسهيلا لعمليّة الدخول وتجنّبا للاكتظاظ المرورِي عِند دخول الجماهير الرّياضيّة تمّ تخصيص المأوى الجنوبي والشمالي لسيّارات أحبّاء الترجّي الرّياضي حيثُ يمكن الوصول إليهما :

- عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثمّ مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

- عبر الطريق الوطنيّة رقم 01 فمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة في إتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مفترق برج الوزير الزهراء.

- عبر محوّل الملعب ثمّ المنعرج في إتجاه الطريق الوطنيّة رقم 01 ثم مدخل الزيتون أو عبر المدخل الرّئيسي ثمّ يمينا إتجاه المأوى الجنوبي.

- عبر الطريق الوطنيّة رقم 01 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق BSB فالمدخل الرّئيسي ثمّ الانعراج يسارا في اتجاه المأوى الشمالي.

- عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسّيطيّة ثمّ الإنعراج يسارا اتّجاه المأوى الجنوبي أو يمينا في اتجاه المأوى الشمالي.

خامسا : يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصُورات والصّحافيّين.



سادسا : تؤكّد وزارة الدّاخليّة على ضرورة إحترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان والإبتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة، علما وأنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للاشخاص.