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وزير الشؤون الدينية يتلقى رسالة خطية من نظيره السوري

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Publié le Samedi 16 Mars 2024 - 13:06 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تسلم وزير الشّؤون الدّينية إبراهيم الشّائبي، لدى استقباله أمس الجمعة بمقرّ الوزارة سفير سوريا بتونس محمد محمد، رسالة خطيّة من وزير الأوقاف السّوري محمد عبد السّتار، وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الدينية ليلة الجمعة/السبت.

وأكد الجانبان على متانة العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيزها في المجال الدّيني بالعمل المشترك لنشر قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتّطرف الفكري ومجابهة التّشدّد الدّيني والإرهاب، حسب ذات المصدر.


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