القصرين: سيتم ادراج المرأة التي أصيبت أمس بلغم بجبل السلوم ضمن برنامج تحسين السكن الاجتماعي (المعتمد الأول للولاية)

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أفاد المعتمد الأول لولايةالقصرين، أحمد الحامدي، اليوم الجمعة، بأنه سيتم ادراج المرأة التي أصيبت أمس على مستوى الساق جراء انفجار لغم أرضي في جبل السلوم ضمن برنامج تحسين السكن الاجتماعي، مع تمكينها من مساعدات عينية نظرا لظروفها الإجتماعية الصعبة، الى جانب تمكينها من الإحاطة الصحية والنفسية اللازمة.



وأكد الحامدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحالة الصحية للمصابة، البالغة من العمر 61 عاما، لا تكتسي خطورة كبيرة وقد تلقت أمس الاسعافات الأولية والعلاج اللازم بالمستشفى الجهوي بالقصرين وعادت اليوم الى منزلها.

يشار الى أن لغما أرضيا انفجر أمس الخميس بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم في ولاية القصرين (الجهة المطلة على معتمدية حاسي الفريد) ما تسبب في إصابات غير خطيرة لسيدة ستينية على مستوى الساق بينما كانت تقتلع نبات الحلفاء.