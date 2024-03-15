توزر: تحرير 45 مخالفة اقتصادية إثر 395 عملية مراقبة ميدانية (المدير الجهوي للتجارة)

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتوزر خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان المعظم 395 عملية مراقبة ومعاينة للأسواق والمحلات التجارية، أفضت إلى رفع 45 مخالفة اقتصادية تعلقت بشفافية المعاملات التجارية، وعدم اشهار الأسعار، وغياب الفوترة، والامتناع عن البيع، وفق ما اكده المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي.



وبين المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم في نفس الإطار حجز 535 بيضة ومواد غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك، موضحا أن عمليات التفقد شملت الخضر والغلال، والدواجن ومشتقاتها، والمواد الغذائية، واللحوم الحمراء، والمخازن، وسوق الجملة، والأسواق الأسبوعية.

ويتضمن برنامج المراقبة الاقتصادية خلال هذا الشهر تنفيذ برنامج خاص، الى جانب برنامج مشترك مع الأجهزة الامنية والهيئة الوطنية للسلامة الغذائية يغطي كافة المعتمديات ويهدف بصفة خاصة الى التثبت من شفافية المعاملات التجارية في القطاعات ذات الاستهلاك الواسع.



...



وأكد المدير الجهوي للتجارة أنّ متابعة التزويد بمختلف المواد تتم بشكل لصيق مشيرا الى أن نقطة البيع من المنتج الى المستهلك التي وقع تركيزها ساهمت في تنويع العرض وعقلنة الأسعار.

وأضاف أنّه تم توفير 15 ألف لتر من زيت الزيتون المعلب وقع توزيعها في المساحات التجارية الكبرى وفي نقطة البيع من المنتج الى المستهلك، ومن المنتظر أن توزيع 74 طنّا من السكر، فضلا عن حصة يومية من الحليب نصف الدسم تقدر ب 1900 لتر.

