بنزرت: تنفيذ قرار إتلاف مساحة هامة من القنارية بمنطقة الزقب باوتيك إثر حملة رقابية للتصدي للري العشوائي بالمياه غير المعالجة

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تواصل المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت التصدي لظاهرة الري العشوائي بالمياه غير المعالجة، بتشديد الخناق على كل من تسول له نفسه ري الزراعات والغراسات الموجهة للاستهلاك البشري بالمياه غير المعالجة، حيث تولت اليوم الجمعة تنفيذ قرار إتلاف في مساحة هامة من أرض فلاحية تضم كميات من القنارية وواقعة بمنطقة الزڨب من معتمدية اوتيك الجديدة، تعمد احد الاشخاص سقيها بمياه غير معالجة، في إنتظار محاولة ترويجها، حسب ما افاد به مصدر محلي مسؤول.



وبين المصدر ذاته لصحفي (وات) بالجهة ان هذه الحملة تندرج في إطار اعمال اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة وان الفريق الرقابي المشترك ضم ممثلين عن مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية ومندوبية التنمية الفلاحية ومصالح الحرس الوطني التابعة لاقليم بنزرت.





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يشار الى ان ذات المصالح الرقابية تولت سابقا تنفيذ عدة حملات مماثلة امكن خلالها حجز اكثر من 6 كلم من القنوات البلاستيكية وعدة محركات ومجموعة من التجهيزات المتنوعة بذات منطقة الزقب من معتمدية اوتيك.

كما تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، متعلقة بالاعتداء على شبكة الديوان الوطني للتطهير واستعمال المياه غير المعالجة للري الفلاحي دون ترخيص.

