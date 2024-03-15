صفاقس: ورشة عمل حول تثمين التصميم في إطار الاحتفال بأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني

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إنتظمت، اليوم الجمعة، بمقر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بصفاقس، ورشة عمل حول تثمين التصميم لفائدة 20 حرفية في إختصاصات مختلفة، وذلك ببادرة من مندوبية الديوان الوطني للصناعات التقليدية بصفاقس وبالشراكة مع التحالف التونسي للمصممين.

وأفادت مندوبة الديوان الوطني للصناعات التقليدية بصفاقس، آمال دريرة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الورشة تنتظم في إطار الإحتفال بأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني، وتهدف إلى تثمين التصميم بإعتباره إختصاصا أفقيا يحتاجه كل الحرفيين في مختلف الاختصاصات، وبإعتبار أن التصميم والابتكار يضمنان ديمومة القطاع ومستقبله، من خلال العمل على تطوير المنتوج وملاءمته مع تطور الذوق العالمي".

وأوضحت أن "الهدف من وراء هذه الورشة هو تحسين وتلطيف الذوق العام للحرفيين في مجال التصميم، بإعتبار أن التصميم بات الرهان الذي يجب كسبه لضمان مستقبل قطاع الصناعات التقليدية"، وفق تعبيرها.

من جهتها، أكدت رئيسة التحالف التونسي للمصممين، سلمى الشعبوني، التي أشرفت على تنشيط ورشة العمل، على "أهمية تطوير وتغيير طريقة تفكير الحرفي والمصمم من أجل تطوير وتجديد منتوجه وإضفاء القيمة المضافة عليه".



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واعتبرت الشعبوني أن "طريقة تفكير الحرفي والمصمم والتعامل مع منتوجه، تكمن في الإستباقية بالنسبة للحرفي منذ بداية صنع منتوجه، من خلال دراسة السوق، والجمهور المستهدف، ودراسة إمكانياته الذاتية، من أجل ضمان تموقعه في السوق، وتحقيق القيمة المضافة".

من ناحيتهن، أعربت عدد من الحرفيات اللاتي واكبن ورشة العمل هذه حول التصميم، في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن "إرتياحهن بالمشاركة في هذه الورشة حول التصميم، لما حققته لهن من إضافة من أجل تطوير ذاتهن ومنتوجهن، وكيفية التموقع في السوق، سيما وأن ورشة العمل هذه قد أثثتها مختصة وخبيرة في مجال التصمبم".



