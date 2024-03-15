البنك التونسي للتضامن منح 16 الف قرض سنة 2023 في ظل خطط تمويلية طموحة للعام الجاري - خليفة السبوعي

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-وات - حاوره باسم بدري - قال مدير عام البنك التونسي للتضامن، خيلفة السبوعي، ان البنك منح تمويلات بقيمة 400 مليون دينار خلال 2023 توزعت على 16 الف قرض الى جانب توفير حزمة تمويلات لجمعيات القروض الصغيرة وانه يمتلك خطط تمويل طموحة للعام الجاري.



وأبرز السبوعي خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان 300 مليون دينار من اجمالي التمويلات وجهت الى حرفاء متنوعين للبنك ضمت قروضا موجهة لتمويل الفلاحين واخرى استثمارية استفاد منها سواء حاملوا الشهادات العليا او الباعثين في عديد المجالات.





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واشار الى جمعيات القروض الصغيرة، التي تشكل بدورها منظومة إقراض لفئات اجتماعية محدودة الدخل، حصلت على تمويلات قاربت 100 مليون دينار من البنك على امتداد العام الماضي.





ولفت الى ان حزمة التمويلات تاتي في وقت تمكن فيه البنك، الذي يعد مؤسسة عمومية، احدثت سنة 1997 ، لتمويل الشباب وخريجي الجامعات ، من بلوغ نتائج ايجابية قاربت 4ر9 مليون دينار خلال 2023 .



وحقق البنك نتائج تراكمية ، على امتداد 9 سنوات الماضية قاربت 58 مليون دينار علما والبنك يسعي الى جانب لعب دوره الاستثماري والاقتصادي الى تعزيز تموقعه صلب منظومة اجتماعية قائمة على الادماج والتنمية.



وشدد المسؤول على البنك، يعمل على توفير تمويلات لتحقيق التوازن وان تحقيق فائض في النتيجة السنوية وان لم يكن حجم كبير لا يمكن ان يخفي دور البنك صلب النظام البنكي والمالي في تونس وفي تلبية الاحتياجات العمومية ودفع عملية الادماج المالي والتشغيل الى جانب توفير منتوجات خدماتية متنوعة.



