الهيئة الوطنية للتقييم الصحي تتحصل على الاعتماد العالمي "كهيئة مختصة في اسناد الاعتماد للمؤسسات الصحية"

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تحصلت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد الصحي على الاعتماد العالمي، "كهيئة وطنية مختصة في اسناد الاعتماد لفائدة المؤسسات والهياكل الصحية" وذلك لمدة 4 سنوات ابتدا من جانفي 2024، حسب ما اعلنت عنه الهيئة في بلاغ لها.



وبينت الهيئة ان الاعتماد، الذي جاء بعد تقييم معمق قامت به الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية وتحصلت اثره على تقدير ب95 بالمائة، يجسد مدى التزامها بتقديم خدمات ومنتوجات تحترم المعايير الدولية.

والملاحظ ان الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية هي جمعية متخصصة في تقديم خدمات التقييم الخارجي لمنظمات الرعاية الصحية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وكذلك لفائدة الهيئات المتخصصة في تطوير المعايير.



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