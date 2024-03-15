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الحرس البحري بجرجيس ينقذ 34 مهاجرا غير نظامي

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 16:44 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أحبطت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بجرجيس عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ، وأنقذت 34 مجتازا من جنسيات مختلفة وانتشلت جثتين آدميتين،وفق بلاغ صدر اليوم الجمعة عن الادارة العامة للحرس الوطني
ووفق البلاغ قال الناجون إثر التحري معهم " إن حوالي 70 شخصا أبحروا من سواحل دولة مجاورة تعرض مركبهم للغرق" .
وتولت القوات الأمنية التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين و البحث عن المفقودين.


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