الحرس البحري بجرجيس ينقذ 34 مهاجرا غير نظامي

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أحبطت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بجرجيس عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ، وأنقذت 34 مجتازا من جنسيات مختلفة وانتشلت جثتين آدميتين،وفق بلاغ صدر اليوم الجمعة عن الادارة العامة للحرس الوطني

ووفق البلاغ قال الناجون إثر التحري معهم " إن حوالي 70 شخصا أبحروا من سواحل دولة مجاورة تعرض مركبهم للغرق" .

وتولت القوات الأمنية التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين و البحث عن المفقودين.

