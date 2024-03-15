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قبلي: الشروع في توزيع 1700 مساعدة عينيّة لفائدة مستحقيها بمناسبة شهر رمضان

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 20:09 قراءة: 0 د, 39 ث
      
شرعت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبلي في توزيع المساعدات العينية الخاصة بشهر رمضان والموجهة لمحدودي الدخل والفئات الهشة بمختلف معتمديات الجهة.
وأوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، أحمد أحمد، اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم تخصيص حصة جهوية لولاية قبلي تقدر بـ 1700 طرد مواد غذائية بقيمة تتجاوز 100 دينار للطرد الواحد والذي يحتوي على مختلف المواد الاساسية.
وأضاف أنه في اطار برنامج رمضان انطلقت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي في تنظيم 3 موائد افطار بكل من قبلي المدينة ودوز وسوق الاحد بمعدل 200 وجبة إفطار وسحور يوميا، ستخصص لمستحقيها من الفقراء وأبناء العائلات محدودة الدخل.
ودعا ميسوري الحال من أصحاب الشركات الاقتصادية المنتصبة بهذه الربوع الى الاسهام في معاضدة المجهود الوطني لدعم العائلات المعوزة في مثل هذه المناسبات من أجل التمكن من تلبية حاجيات أكبر عدد ممكن من هذه العائلات.


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