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السفير الأمريكي في تونس:عديد المؤسسات الأمريكية تعتزم القدوم لتونس للقيام بمشاريع جديدة في مجال دعم الإنتقال الطاقي في القطاع الخاص

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 13:55 قراءة: 1 د, 0 ث
      
قال سفير الولايات المتحدة الامريكية "جوي هود" الجمعة 15 مارس لدى لقائه زيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أن عددا هاما من المؤسسات الأمريكية تعتزم القدوم إلى تونس للقيام بمشاريع جديدة في مجال الإنتقال الطاقي.

واكد السفير وفق بلاغ لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة و على مواصلة دعم بلده لمختلف القطاعات الواعدة التي تشرف عليها الوزارة خاصة مشروع دعم الإنتقال الطاقي في القطاع الخاص" Power Tunisia" بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID " والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.

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وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في معاضدة جهود تونس في تنفيذ برامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية لمؤسسات القطاع الخاص.
ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه خاصة في مجالات الصناعة والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والمناجم.
وثمن الجانبان مستوى التعاون المثمر بينهما خاصة في مجال تصدير زيت الزيتون المعلب إلى الوجهة الأمريكية وأكدا على ضرورة العمل المشترك للنهوض بقطاعات أخرى على غرار تعزيز الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر ونقل الفسفاط.
ومن جهتها أشارت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة إلى الإمكانات الهامة المتاحة ببلادنا فيما يتعلق بالموارد البشرية والكفاءات الوطنية والتطور التكنولوجي وتوفر البنية التحتية الصناعية والطاقية والإطار التشريعي التي من شأنها أن تسمح باستقطاب استثمارات جديدة خصوصا في قطاعي الصناعة والطاقات المتجددة.


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