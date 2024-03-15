وزير الداخلية يلتقى سفير دولة ليبيا بتونس

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التقى وزير الدّاخليّة كمال الفقـي، اليوم الجمعة ، بمقرّ الوزارة سفير دولة ليبيا بتونس مصطفى محمد قدارة بطلب منه.



وتطرق الجانبان خلال اللقاء ، إلى وضع التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل دفع العلاقات خاصة في مجالات اختصاص وزارة الداخلية ، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الوزارة





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كما تم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومن أبرزها استعراض مجهودات الدولتين في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، والنظر في مزيد تيسير الإجراءات الخاصة بتنقل مواطني البلدين الشقيقين بالمعابر الحدودية وبرمجة عقد اللجنة الأمنية المشتركة بتونس في أقرب الآجال.



